Просколоняйте местоимение СТОЛЬКО, подобрав к нему имя существительное.Прочитайте вслух, обращая внимание на ударение.

Русский язык
Просколоняйте местоимение СТОЛЬКО, подобрав к нему имя существительное.Прочитайте вслух, обращая внимание на ударение.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
нету стольких картин дать стольким девочкам вижу столько яблок восхищаться столькими картинами думать о стольких мальчиках
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