Просколоняйте местоимение СТОЛЬКО, подобрав к нему имя существительное.Прочитайте вслух, обращая внимание на ударение.

Русский язык

Просколоняйте местоимение СТОЛЬКО, подобрав к нему имя существительное.Прочитайте вслух, обращая внимание на ударение.

Автор: Гость