Диогонали трапеции разбивают ее на 4 треугольника.Докажите,что треугольники,прилежащие к боковым сторонам равновелики.
Геометрия
Диогонали трапеции разбивают ее на 4 треугольника.Докажите,что треугольники,прилежащие к боковым сторонам равновелики.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть трапеция АВСД, а О точка пересечения диагоналей, тогда площадь ABD =S AOB + S AOD = 1/2* AD*h, где h высота треугольника ( и трапеции) проведенная к AD. S ACD = S COD + S AOD = 1/2*AD*h из двух равенств следует что S ABD = S ACD => S AOB + S AOD= S COD + S AOD => S AOB = S COD
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Русский язык
Математика
Сколько потребуетя 5-литровых банок воды, чтобы до самого верха заполнить аквариум, имеющий форму куба с ребром 5 дм.