Диогонали трапеции разбивают ее на 4 треугольника.Докажите,что треугольники,прилежащие к боковым сторонам равновелики.    

Геометрия
Диогонали трапеции разбивают ее на 4 треугольника.Докажите,что треугольники,прилежащие к боковым сторонам равновелики.    
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть трапеция АВСД, а О точка пересечения диагоналей, тогда площадь ABD =S AOB + S AOD = 1/2* AD*h, где h высота треугольника ( и трапеции) проведенная  к AD. S ACD = S COD + S AOD = 1/2*AD*h из двух равенств следует что S ABD = S ACD => S AOB + S AOD= S COD + S AOD => S AOB = S COD
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