Чем отличается Николенька от его сегодняшних сверстников?Отрочество.

Литература
Чем отличается Николенька от его сегодняшних сверстников?Отрочество.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Толстого? Читала давно, но насколько я помню, он с большой любовью и уважением относится и к своей семье и к учителям(и не скрывает это), что несомненно отличает его от настоящих подростков, которые считаю своим долгом нахамить старшим. Ведь теперь считается, чем больше  ты хамишь своей семье, тем  выше становишься в глазах сверстников.  
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