Чем отличается Николенька от его сегодняшних сверстников?Отрочество.

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Толстого? Читала давно, но насколько я помню, он с большой любовью и уважением относится и к своей семье и к учителям(и не скрывает это), что несомненно отличает его от настоящих подростков, которые считаю своим долгом нахамить старшим. Ведь теперь считается, чем больше ты хамишь своей семье, тем выше становишься в глазах сверстников.