плот от А до В плывёт 40 часов ,а катер -4 часа.сколько времени катер плывёт от В до А ?
Математика
плот от А до В плывёт 40 часов ,а катер -4 часа.сколько времени катер плывёт от В до А ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть скорость плота(течения реки) равна х км\час, а собственная скорость катера y км\час, за течением x+y км\час(из А в В), против течения y-x км\час (из В в А) По условию задачи имеем 40x=4(x+y) (расстояние АВ) 10x=x+y 10x-x=y y=9x y-x=9x-x=8x отсюда 40х:(8х)=5 часов - столько времени нужно катеру чтобы проплыть от В до А
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