верблюды вынашивают своих младенцев 400дней,а хомяки 1/25часть этого времени.сколько дней хомяки вынашивают детёнышей?
Математика
верблюды вынашивают своих младенцев 400дней,а хомяки 1/25часть этого времени.сколько дней хомяки вынашивают детёнышей?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надо 400 разделить на 25 и ответ равняеться 16
Гость:
1) 400 : 25 = 16 дней вынашивают хомяки своих детёнышей =======================================================
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