Сколько литров азота может быть получено при нормальных условиях из 1м3 воздуха , если содержание азота в воздухе составляет 78% по объёму ?

Химия

Сколько литров азота может быть получено при нормальных условиях из 1м3 воздуха , если содержание азота в воздухе составляет 78% по объёму ?

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