Сколько литров азота может быть получено при нормальных условиях из 1м3 воздуха , если содержание азота в воздухе составляет 78% по объёму ?
Химия
Сколько литров азота может быть получено при нормальных условиях из 1м3 воздуха , если содержание азота в воздухе составляет 78% по объёму ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1м^3-1000л V(N2)=V(возд.)*W(N2)=1000*0.78=780 л
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