Даны векторы а(1,-2),в(-3,2) и с(-2,-3). Найдите координаты вектора х=2а-3в+с. Найдите коордиаты вектора противоположного вектору х
Геометрия
Даны векторы а(1,-2),в(-3,2) и с(-2,-3). Найдите координаты вектора х=2а-3в+с. Найдите коордиаты вектора противоположного вектору х
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x=2a-3b+c=(2; -4)-(-9; 6)+(-2; -3)=(9; -13) - координаты вектора x Найдем координаты вектора, противоположного вектору x: y=-2a+3b-c=(-2; 4)+(-9; 6)-(-2; -3)=(-9; 13)
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