каким образом рожь из сорного растения превратилась в культурное?

Биология
каким образом рожь из сорного растения превратилась в культурное?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вместе с пшеницей и ячменем постоянно всходил на полях сорняк, известный как сорно-полевая рожь. Благодаря устойчивости к засушливому и холодному климату, это сорное растение привлекло внимание  земледельцев и вошло в семью хлебных культур. Подобно гадкому утенку рожь превратилась в прекрасного лебедя - сорняк стал ценной злаковой культурой. Известно, что рожь вошла сначала в более суровой по климату области планеты. Там, где нельзя было получать урожаи пшеницы и ячменя, землепашцы стали выращивать рожь.  В древних поселениях, обнаруженных на Керченском полуострове, в зерновых ямах были найдены обуглившиеся семена пшеницы, ячменя и ржи. Эти находки были  датированы III-IV вв. Значительно старше возраст ржи, обнаруженной при раскопках Помпеи. Там ее тоже употребляли в пищу. Однако  ни древние греки, ни жители Римской империи о культуре ржи не знали. Распространившись в Передней Азии  рожь стала воистину культурным злаком лишь в земледелии древних славян. Так чудесное превращение "гадкого утенка" помогло ему обрести вторую жизнь.
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