нетерпеливость какая это часть речи?)
Русский язык
нетерпеливость какая это часть речи?)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нетерпеливость это СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ!
Гость:
существительное недушевленное ж.р.
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