нетерпеливость какая это часть речи?)

Русский язык
нетерпеливость какая это часть речи?)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нетерпеливость это СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ!
Гость:
существительное недушевленное ж.р.  
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Музыка
чого вчить твір "Крадений віл"
Ответить
Геометрия
Нужно выбрать правильный ответ: В треугольнике KCP (KC=CP) угол С=68градусов, КС=12см. Найдите КР. Варианты ответов: а)12*cos34градуса             ...
Ответить
Геометрия
В прямоугольном треугольнике АВС с прямым углом С сos2A=0. Найдите tgВ.
Ответить
Математика
С трех участков собрали 68 тонн картофеля. С первого участка собрали 2/3 , а с третьего-60% количества картофеля, собранного со второго участка. Оп...
Ответить
Физика
магнитное поле катушки с индуктивностью 95 мГн обладает энергией 0,19 Дж .Чему равна сила тока?
Ответить