магнитное поле катушки с индуктивностью 95 мГн обладает энергией 0,19 Дж .Чему равна сила тока?
Физика
магнитное поле катушки с индуктивностью 95 мГн обладает энергией 0,19 Дж .Чему равна сила тока?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
магнитное поле катушки с индуктивностью 95 мГн обладает энергией 0,19 Дж .Чему равна сила тока? W=Li^2/2 i=√(2W/L)=√(2*0,19/95 *10^-3)=2 A Ответ 2 A
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