туристы прошли свой маршрут за 2 дня. В 1-й день они прошли сначала 7/20 маршрута и потом еще 15 км, во 2-й день - 2/9 маршрута и оставшиеся 10 км. Какова длина маршрута?
Математика
туристы прошли свой маршрут за 2 дня. В 1-й день они прошли сначала 7/20 маршрута и потом еще 15 км, во 2-й день - 2/9 маршрута и оставшиеся 10 км. Какова длина маршрута?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 7/20+2/9=63/180+40/180=103/180 -часть маршрута пройденного туристами 2) 15+10=25 км -часть маршрута пройденного туристами 3) 1-103/180=180/180-103/180=77/180 - становят 25 км 4) 25:77*180=4500/77=58 34/77 км - длина маршрута ответ: 58 целых 34/77 км
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