туристы прошли свой маршрут за 2 дня. В 1-й день они прошли сначала 7/20 маршрута и потом еще 15 км, во 2-й день - 2/9 маршрута и оставшиеся 10 км. Какова длина маршрута?

Математика

туристы прошли свой маршрут за 2 дня. В 1-й день они прошли сначала 7/20 маршрута и потом еще 15 км, во 2-й день - 2/9 маршрута и оставшиеся 10 км. Какова длина маршрута?

Автор: Гость