однокоренные слова к слову лёд
Русский язык
однокоренные слова к слову лёд
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ледяной, ледокол... а гмммм..ну и все наверное))))
Гость:
ледяной,ледостав,ледовой вроде все..
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
составьте несколько предложений используя понятия обмен разделение труда специализация производительность труда
География
Помогите пожалуйста понять суть этой фразы!"Чем выше положение человека,тем более строгим должны быть рамки,которые сдерживают своеволие его характ...
Математика