Помогите пожалуйста понять суть этой фразы!"Чем выше положение человека,тем более строгим должны быть рамки,которые сдерживают своеволие его характера "
География
Помогите пожалуйста понять суть этой фразы!"Чем выше положение человека,тем более строгим должны быть рамки,которые сдерживают своеволие его характера "
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Другими словами:чем выше должность человека,тем меньше он должен показывать свои слабости,иначе подчиненные сядут на голову,или сожрут вышестоящие.
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