Помогите пожалуйста понять суть этой фразы!"Чем выше положение человека,тем более строгим должны быть рамки,которые сдерживают своеволие его характера "

География

Помогите пожалуйста понять суть этой фразы!"Чем выше положение человека,тем более строгим должны быть рамки,которые сдерживают своеволие его характера "

Автор: Гость