объясните,почему уравнения 6,54+3x=9x и 9x-6,54=3x имеют тот же корень , что и уравнение 9x-3x=6,54
Математика
объясните,почему уравнения 6,54+3x=9x и 9x-6,54=3x имеют тот же корень , что и уравнение 9x-3x=6,54
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
так как если в первом уравнении правильно перенести иксы в одну числа в другую, то получится 6х=6.54, тоже самое получается и в другом уравнении
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