Два угла вписанного в окружность четырехугольника равны 52º и 95º. Найдите больший из оставшихся углов. Ответ дайте в градусах.

Геометрия
Два угла вписанного в окружность четырехугольника равны 52º и 95º. Найдите больший из оставшихся углов. Ответ дайте в градусах.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сумма противоположных углов вписанного в окружность четырехугольника равна 180 поэтому оставшиеся углы равны 180-52=128 и 180-95=85 Больший угол равен 128
Гость:
сумма противоположных углов в четырехугольнике, вписанном в окружность равна 180 градусов поэтому угол противоположный углу 52 градуса равен 180-52=128 градусов   угол противоположный углу 95 градусов равен 180-95=85 градусов   больший из неизвестнызх углов 128 градусов отвте: 128 градусов
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