Два угла вписанного в окружность четырехугольника равны 52º и 95º. Найдите больший из оставшихся углов. Ответ дайте в градусах.

Геометрия

Два угла вписанного в окружность четырехугольника равны 52º и 95º. Найдите больший из оставшихся углов. Ответ дайте в градусах.

Автор: Гость