Почему первые писаные конституции появились только в XVIII веке? пожалуйста, нужно очень)

География
Почему первые писаные конституции появились только в XVIII веке? пожалуйста, нужно очень)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что думали что они не ак важны) были своды правил- например Судебник, да и потом какая может быть конституция когда существует крепасное право?? поэтому только когда мир был готов к переменам, то она начала применяться, в России даже не сразу, сначало конституция была испробована на подчинённом государстве.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
найдите сопротивление электроустановки мощностью 11 кВт, расчитанной на напряжение 220 В
Ответить
Алгебра
решите систему неравенств 25-5xбольше или равно 4+2x 2x+7.7 меньше 0.7 + x
Ответить
Алгебра
четыре синус в квадрате икс равно четыре минус девять умножить на тангенс в квадрате икс
Ответить
Математика
За первый день скошенная  трава потеряла 10% влаги, а за второй - 5%,после чего осталось 1710 т травы. Сколько тонн травы было скошенно? 
Ответить
Қазақ тiлi
Треба добрати спільнокореневі прислівники до сполучень: без церемоній, без ладу, по змінах , до речі, без межі, над силу, попід тином, без вини, по...
Ответить