Почему первые писаные конституции появились только в XVIII веке? пожалуйста, нужно очень)
География
Почему первые писаные конституции появились только в XVIII веке? пожалуйста, нужно очень)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что думали что они не ак важны) были своды правил- например Судебник, да и потом какая может быть конституция когда существует крепасное право?? поэтому только когда мир был готов к переменам, то она начала применяться, в России даже не сразу, сначало конституция была испробована на подчинённом государстве.
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