Почему первые писаные конституции появились только в XVIII веке? пожалуйста, нужно очень)

Гость: Гость:

Потому что думали что они не ак важны) были своды правил- например Судебник, да и потом какая может быть конституция когда существует крепасное право?? поэтому только когда мир был готов к переменам, то она начала применяться, в России даже не сразу, сначало конституция была испробована на подчинённом государстве.