решите систему неравенств 25-5xбольше или равно 4+2x 2x+7.7 меньше 0.7 + x

Алгебра
решите систему неравенств 25-5xбольше или равно 4+2x 2x+7.7 меньше 0.7 + x
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
>= (Знак больше или равно) {25-5х>=4+2x {2x+7.7<0.7+x переносим известные в одну часть, неизвестные-в другую: {7x>=21 {x<-7 {x>=3 {x<-7 дальше чертишь координатную плоскость (луч х) и на нем отмечаешь свелым кружочком левее -7 и правее темным кружочком 3, ведешь от каждого область определения, а точнее из точки -7 выводишь стрелку влево, а из точки 3 стрелку вправо и показываешь что они не персекаются,а значит у них нет общего решения. Ответ: решений нет. 
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