из точки D к окружности с центром О проведена касательная, А-точка касания. Найдите радиус окружности, если DO=7, AD=2корень из6
Геометрия
из точки D к окружности с центром О проведена касательная, А-точка касания. Найдите радиус окружности, если DO=7, AD=2корень из6
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Гость:
АО радиус, по теореме Пифогора находим что он равен 5
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