из точки D к окружности с центром О проведена касательная, А-точка касания. Найдите радиус окружности, если DO=7, AD=2корень из6

Геометрия
из точки D к окружности с центром О проведена касательная, А-точка касания. Найдите радиус окружности, если DO=7, AD=2корень из6
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
АО радиус, по теореме Пифогора находим что он равен 5
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