из точки D к окружности с центром О проведена касательная, А-точка касания. Найдите радиус окружности, если DO=7, AD=2корень из6

Геометрия

из точки D к окружности с центром О проведена касательная, А-точка касания. Найдите радиус окружности, если DO=7, AD=2корень из6

Автор: Гость