случайным образом выбрали двузначное число.найдите вероятность того,что его цифры различаются больше чем на 8
Алгебра
случайным образом выбрали двузначное число.найдите вероятность того,что его цифры различаются больше чем на 8
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
двуцифровых чисел 90 числа, которые различаются больше чем на 8 , стало быть различаются на 9 (разница между наибольшей цифрой и наименьшей равна 9-0=9), а таких чисел одно 90 поэтому искома вероятность равна количевство благоприятных событий\количевство всех возможных событий =1/90
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