Король решил уволить своего повора .И он собрал всех слуг в зали и сказал повару чтобы он тенул жребень.Повор догадался что на обоих жребнях написона уходить .Как ему быть?

Математика

Король решил уволить своего повора .И он собрал всех слуг в зали и сказал повару чтобы он тенул жребень.Повор догадался что на обоих жребнях написона уходить .Как ему быть?

Автор: Гость