Король решил уволить своего повора .И он собрал всех слуг в зали и сказал повару чтобы он тенул жребень.Повор догадался что на обоих жребнях написона уходить .Как ему быть?

Математика
Король решил уволить своего повора .И он собрал всех слуг в зали и сказал повару чтобы он тенул жребень.Повор догадался что на обоих жребнях написона уходить .Как ему быть?
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Гость:
Нужно просто не брать! а сказать другим брать
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