1)tg5x=корень из 3 2)sin((x/2)-(П/3))=1
Математика
1)tg5x=корень из 3 2)sin((x/2)-(П/3))=1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)5х=arctg корень из 3+Пn 5x=П/3+Пn x=П/15+Пn/5 2) x/2-П/3=П/2+2Пn x/2= П/2+2Пn+П/3 x/2 = 5П/6+ 2Пn x= 5П/3+ 4Пn
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