1)tg5x=корень из 3 2)sin((x/2)-(П/3))=1 

Математика
1)tg5x=корень из 3 2)sin((x/2)-(П/3))=1 
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)5х=arctg корень из 3+Пn   5x=П/3+Пn   x=П/15+Пn/5 2) x/2-П/3=П/2+2Пn      x/2=  П/2+2Пn+П/3      x/2 = 5П/6+  2Пn      x=   5П/3+ 4Пn  
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