спутник пролетает 84000 км за 3ч.за какое время он пролетит 420000км,если будет двигаться стой же скоростью? Какое расстояние спутник пролетит за 9ч,если будет двигаться с той же скоростью?

Математика

спутник пролетает 84000 км за 3ч.за какое время он пролетит 420000км,если будет двигаться стой же скоростью? Какое расстояние спутник пролетит за 9ч,если будет двигаться с той же скоростью?

Автор: Гость