спутник пролетает 84000 км за 3ч.за какое время он пролетит 420000км,если будет двигаться стой же скоростью? Какое расстояние спутник пролетит за 9ч,если будет двигаться с той же скоростью?
Математика
спутник пролетает 84000 км за 3ч.за какое время он пролетит 420000км,если будет двигаться стой же скоростью? Какое расстояние спутник пролетит за 9ч,если будет двигаться с той же скоростью?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 84000/3 = 28000 (км/час) - скорость спутника. 2) 420000/28000 = 15 ( часов) - пролетит 420000км. 3) 28000*9 = 252000 (км) - пролетит за 9 часов. Ответ: за 15 часов спутник пролетит 420000 км, 252000 км пролетит за 9 часов.
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