Автобус,который отвезёт тебя на вокзал,остановился в 1 км от твоего дома.Ты ходишь со скоростью 100 шагов в минуту,Каждый твой шаг равен 5 дм.Когда тебе надо выйти из дома,чтобы прийти за 15 мин до отправления автобуса,который ...
Математика
Автобус,который отвезёт тебя на вокзал,остановился в 1 км от твоего дома.Ты ходишь со скоростью 100 шагов в минуту,Каждый твой шаг равен 5 дм.Когда тебе надо выйти из дома,чтобы прийти за 15 мин до отправления автобуса,который уезжает в 14 ч 30 мин?Если ты придёшь к автобусу за 15 мин до его отправления,то хватит ли у тебя времени,чтобы купить мороженое в киоске,который расположен в 500 метрах от автобуса,если будешь идти с той же скоростью,что шёл к автобусу,а на покупку мороженого тебе нужно 5 минут?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Автобус,который отвезёт тебя на вокзал,остановился в 1-ом км от твоего дома.Ты ходишь со скоростью 100 шагов в минуту,каждый твой шаг равен 5 дм.Когда тебе надо выйти из дома,чтобы прийти за 15 минут до отправления автобуса,который уезжает в 14ч.30 мин? 1км=1000м 1) 100*5=500(дм/мин)=50(м/мин) - скорость; 2) 1000:50=20(мин) - время, необходимое чтоб пройти 1км=1000м; 3) 14ч 20мин - (20мин + 15мин)=13ч 45мин - в это время нужно выйти из дома. Ответ: В 13ч.45 мин. Если ты придёш к автобусу за 15 мин.до его отправления,то хватит ли у тебя времени,чтобы купить мороженного в киоске,который расположен в 500 метрах от автобуса,если будеш идти с той же скоростью,что шёл к автобусу,а на покупку мороженного тебе нужно 5 минут? 1) 500:50=10(мин) - нужно идти до киоска или назад; 2) 10+5+10=25(мин) - нужно для того, чтобы купить мороженного в киоске. Ответ: Не хватит.
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