как получить Al2(CO3)3 из CO2
Химия
как получить Al2(CO3)3 из CO2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Al2O3 + 3H2CO3 = Al2(CO3)3 + 3H2O Добавить кислоту.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Урок длится 45 мин, а перемена - в 9 раз короче урока. Сколько длятся четыре урока и перемены между ними?
Математика
По периметру участка квадратной формы школьники посадили деревья.Липки были посажены только по одной стороне длиной 24 м.Сколько метров в длину зан...
Геометрия
В равнобедренной трапеции ABCD с основаниями BC и AD угол B равен 120 градусам, BC=10, AD=18. Найдите боковую сторону трепеции.
Русский язык