как получить Al2(CO3)3 из CO2

Химия
как получить Al2(CO3)3 из CO2
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Al2O3 + 3H2CO3 = Al2(CO3)3 + 3H2O Добавить кислоту.
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