В равнобедренной трапеции ABCD с основаниями BC и AD угол B равен 120 градусам, BC=10, AD=18. Найдите боковую сторону трепеции.
Геометрия
В равнобедренной трапеции ABCD с основаниями BC и AD угол B равен 120 градусам, BC=10, AD=18. Найдите боковую сторону трепеции.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Проще всего эта задача решается, если продлить АВ и CD до пересечения, пусть это точка К. Легко видеть, что у нас перед глазами - 2 равносторонних треугольника АDК (все стороны 18) и ВСК (все стороны 10). Поэтому АВ = CD = 18 - 10 = 8 :))))))) НУ, если надо пояснять про углы.... Конечно, по свойству параллельных секущих треугольник получится равнобедренный (да там сто способов понять, что достроенный треугольник равнобедренный, но свойство параллельных - это проще всего, отношение боковых сторон равно отношению боковых сторон трапеции, и всё). Там угол задан 120 градусов, значит смежный 60, в равнобедренном треугольнике угол при основании 60, значит треугольник равносторонний. Впрочем, я думаю, все уже все поняли :)))
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