На поле , площадь которого 620 га , хлопкоуборочные машины. За сутки они убрали 15% всего поля . Сколько гектаров хлопка убрали за сутки?
Математика
На поле , площадь которого 620 га , хлопкоуборочные машины. За сутки они убрали 15% всего поля . Сколько гектаров хлопка убрали за сутки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
620\100=6,2 га составляет 1% 6,2*15=93га убрали с поля
Гость:
1) 620 га х 15% : 100 % =93 га хлопка убрали за сутки =========================================================
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