На поле , площадь которого 620 га , хлопкоуборочные машины. За сутки они убрали 15% всего поля . Сколько гектаров хлопка убрали за сутки?

Математика

На поле , площадь которого 620 га , хлопкоуборочные машины. За сутки они убрали 15% всего поля . Сколько гектаров хлопка убрали за сутки?

Автор: Гость