В партии из 100 деталей 50 деталей первого сорта, 30 - второго сорта, 15 третьего сорта и 5 бракованных. Найдите вероятность того, что наугад взятая деталь будет первого сорта.
Алгебра
В партии из 100 деталей 50 деталей первого сорта, 30 - второго сорта, 15 третьего сорта и 5 бракованных. Найдите вероятность того, что наугад взятая деталь будет первого сорта.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
вероятнось 1/2 или 50%. помоги мне пожалуйста
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