В партии из 100 деталей 50 деталей первого сорта, 30 - второго сорта, 15 третьего сорта и 5 бракованных. Найдите вероятность того, что наугад взятая деталь будет первого сорта.

Алгебра

В партии из 100 деталей 50 деталей первого сорта, 30 - второго сорта, 15 третьего сорта и 5 бракованных. Найдите вероятность того, что наугад взятая деталь будет первого сорта.

Автор: Гость