В цистерне заполненной нефтью , на глубине 4 м поставлен кран.Определите давление на кран.Плотностью нефти 0,8г/см3.Ответ запишите в СИ

Физика
В цистерне заполненной нефтью , на глубине 4 м поставлен кран.Определите давление на кран.Плотностью нефти 0,8г/см3.Ответ запишите в СИ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P=pgh=800*10*4=32000 Па = 32 кПа.
Гость:
дано                си                                       решение h=4м                 p=0,8г\см3      0,8*10^-3*10^-6кг\м3         P=pgh g=10м\с2                                                  P=8*10^-10*10*4=32*10^-9Па Р=?                                                                                                        (^-это степень) 
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