В цистерне заполненной нефтью , на глубине 4 м поставлен кран.Определите давление на кран.Плотностью нефти 0,8г/см3.Ответ запишите в СИ
Физика
В цистерне заполненной нефтью , на глубине 4 м поставлен кран.Определите давление на кран.Плотностью нефти 0,8г/см3.Ответ запишите в СИ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P=pgh=800*10*4=32000 Па = 32 кПа.
Гость:
дано си решение h=4м p=0,8г\см3 0,8*10^-3*10^-6кг\м3 P=pgh g=10м\с2 P=8*10^-10*10*4=32*10^-9Па Р=? (^-это степень)
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