В цистерне заполненной нефтью , на глубине 4 м поставлен кран.Определите давление на кран.Плотностью нефти 0,8г/см3.Ответ запишите в СИ

Физика

В цистерне заполненной нефтью , на глубине 4 м поставлен кран.Определите давление на кран.Плотностью нефти 0,8г/см3.Ответ запишите в СИ

Автор: Гость