Два мальчика купили 8 кассет по одинаковой цене. Один заплатил за кассеты 20 руб., а другой 12 руб. Сколько кассет купил каждый мальчик?
Математика
Два мальчика купили 8 кассет по одинаковой цене. Один заплатил за кассеты 20 руб., а другой 12 руб. Сколько кассет купил каждый мальчик?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 20+12=32 рубля заплатили за все кассеты 2) 32 : 8 = 4 рубля стои 1 кассета 3) 20 : 4 = 5 кассет купил 1 мальчик 4) 12 : 4 = 3 кассеты купил 2 мальчик.
Гость:
20+12=32руб-заплатили оба мальчика 32:8=4руб-стоила одна кассета 20:4=5кассет-купилодин мальчик 12:4=3кассеты-купил другой мальчик
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