Два мальчика купили 8 кассет по одинаковой цене. Один заплатил за кассеты 20 руб., а другой 12 руб. Сколько кассет купил каждый мальчик?

Математика

Два мальчика купили 8 кассет по одинаковой цене. Один заплатил за кассеты 20 руб., а другой 12 руб. Сколько кассет купил каждый мальчик?

Автор: Гость