Два пловца начали одновременное движение от одной лодки к берегу.Первый из них двигался со скоростью 8 м/мин, а второй - со скоростью 12 м/мин.Через некоторое время один из пловцов добрался до берега ,а другому осталось проплы...
Математика
Два пловца начали одновременное движение от одной лодки к берегу.Первый из них двигался со скоростью 8 м/мин, а второй - со скоростью 12 м/мин.Через некоторое время один из пловцов добрался до берега ,а другому осталось проплыть еще 80 м. На каком расстояние от берега остановилась лодка?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Разрыв в 80 метров между ними образовался за 80/(12-8) = 20 минут, потому что за минуту разрыв на 4 метра растет. Значит, за 20 минут быстрый пловец проплыл ровно все расстояние от лодки до берега. Значит, оно 12*20 = 240 метров.
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