Два пловца начали одновременное движение от одной лодки к берегу.Первый из них двигался со скоростью 8 м/мин, а второй - со скоростью 12 м/мин.Через некоторое время один из пловцов добрался до берега ,а другому осталось проплы...

Математика

Два пловца начали одновременное движение от одной лодки к берегу.Первый из них двигался со скоростью 8 м/мин, а второй - со скоростью 12 м/мин.Через некоторое время один из пловцов добрался до берега ,а другому осталось проплыть еще 80 м. На каком расстояние от берега остановилась лодка?

Автор: Гость