що таке справжння дружба

Гость: Гость:

настоящая дружба - это связь между двумя людьми, которых связывает нечто большее чем просто общие интересы. Это люди, которые понимают друг друга с полуслова, готовы пожертвовать ради друг друга. Настоящих друзей найти сложно, однако со временем ты начинаешь чувствовать некую связь между вами, и что-то подсказывает тебе, что это твой настоящий, единственный друг. Главное - верить своему сердцу, и оно никогда не подведет!