Помагите написать сочинение на тему "Весна в душе моей" заранее спасибо)!

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Есть много времён года. Но я люблю именно весну. Вы спросите "Почему?" Потому что человек цвётет в это время, как бы просыпается после этой зимней спячки. Зимой в основном плохая погода, у тебя нет настроения, но весной всё по-другому!!! Весной люди влюбляются, замечают красивые вещи вокруг. Цветёт вишня, цветы, появляются листья на деревьях и цветёт душа...Наверное этим весна и отличается от всех иных времён года. Весной, в отличие от долгой зимы часто светит солнышко, становится ярко и твоя душа начинает радоваться столь долгожданному солнцу. Начинают петь птицы. Ты радуешься этой песне больше, чем любой другой, ведь ты так давно её не слышал. Так за что мы любим весну? Наверное за то, что мы её ждём больше, чем всё остальное. Весной мы верим, что вот-вот свершиться чудо...Лёгкий ветерок, небольшая прохлада, замечательная погода. Чего ещё надо, чтобы запела душа?