два заряда взаимодействуют в вакууме на расстоянии r1. На каком расстоянии нужно их поместить в среде с диэлектрической проницаемостью е, что бы сила взаимодействия осталась прежней

Физика

два заряда взаимодействуют в вакууме на расстоянии r1. На каком расстоянии нужно их поместить в среде с диэлектрической проницаемостью е, что бы сила взаимодействия осталась прежней

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