два заряда взаимодействуют в вакууме на расстоянии r1. На каком расстоянии нужно их поместить в среде с диэлектрической проницаемостью е, что бы сила взаимодействия осталась прежней
Физика
два заряда взаимодействуют в вакууме на расстоянии r1. На каком расстоянии нужно их поместить в среде с диэлектрической проницаемостью е, что бы сила взаимодействия осталась прежней
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Сила взаимодействия в вакууме: [latex]F_{12}=\frac{q_1q_2}{4\pi\varepsilon_0r_1^2}[/latex] 2) Сила взаимодействия в среде: [latex]F_{12}=\frac{q_1q_2}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0r_2^2}[/latex] 3) Приравниваем: [latex]\frac{q_1q_2}{4\pi\varepsilon_0r_1^2}=\frac{q_1q_2}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0r_2^2}[/latex] 4) Получаем: [latex]r_2=\sqrt{\frac{r_1^2}{\varepsilon}}[/latex] Ответ: r₂²=√(r₁²/e).
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