помогитее решить уравнения 1) 21х+7х+3,1=22,7 2) 28,8:х-3,9=20,1
Математика
помогитее решить уравнения 1) 21х+7х+3,1=22,7 2) 28,8:х-3,9=20,1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
21х+7х= 22,7-3,1 21х+7х=19,6 28х=19,6 х=19,6:28 х=0,7 28,8:х= 20,1+3,9 28,8:х= 24 х=28,8:24 х=1,2 наверное правильно)))
Гость:
21х+7х+3,1=22,7 28х+3.1=22.7 28х= 22.7-3.1 28х = 19.6 х= - 0.7 28,8:х-3,9=20,1 28.8:х=24 х= 28.8:24 х=1.2
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