Диме и маме вместе 40 лет, Диме и папе -42г, Диме, маме и папе вместе 74г. Сколько лет каждому?
Математика
Диме и маме вместе 40 лет, Диме и папе -42г, Диме, маме и папе вместе 74г. Сколько лет каждому?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Диме- 8 Папе- 34 Маме- 32 =)))
Гость:
пусть х (лет) Диме, тогда 40-х (лет) маме, 42-х (лет) папе х+(40-х)+(42-х)=74 х+40-х+42-х=74 -х=-8 х=8 8лет Диме 32года маме 34года папе
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