Диме и маме вместе 40 лет, Диме и папе -42г, Диме, маме и папе вместе 74г. Сколько лет каждому?

Математика

Диме и маме вместе 40 лет, Диме и папе -42г, Диме, маме и папе вместе 74г. Сколько лет каждому?

Автор: Гость