В треугольнике ABC угол С=90(градусов) , угол A=37(градусов), BC=8 см. Найдите AC
Математика
В треугольнике ABC угол С=90(градусов) , угол A=37(градусов), BC=8 см. Найдите AC
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Треугольник ABC - Прямокутный. Нам дано BC - Катет, который лежит напротив кута А. Нам нужно найти второй катет. tgA=BC/AC; AC=BC/tgA; AC= 8см/0,75(см таблицу брадиса) = 10,6 (приблизительно) Ответ: 10,6.
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