Собственная скорость байдарки равна 8,9 км\ч,а скорость течения- 3,2 км\ч. Найдите скорость байдарки по течению и против течения.

Математика

Собственная скорость байдарки равна 8,9 км\ч,а скорость течения- 3,2 км\ч. Найдите скорость байдарки по течению и против течения.

Автор: Гость