Собственная скорость байдарки равна 8,9 км\ч,а скорость течения- 3,2 км\ч. Найдите скорость байдарки по течению и против течения.
Математика
Собственная скорость байдарки равна 8,9 км\ч,а скорость течения- 3,2 км\ч. Найдите скорость байдарки по течению и против течения.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8,9+3,2=12,1 км/ч- по течению 8,9-3,2=5,7 км/ч- против течения
Гость:
1) 8,9 +3,2 =12,1 км/ч скорость лодки по течению 2) 8,9 -3,2 = 5,7 км/ч скорость лодки против течения
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