смешали 3 л кислорода и 9 л азота.найдите объемную долю каждого газа в полученной смеси.помогите пожалуйста.

Химия

смешали 3 л кислорода и 9 л азота.найдите объемную долю каждого газа в полученной смеси.помогите пожалуйста.

Автор: Гость