смешали 3 л кислорода и 9 л азота.найдите объемную долю каждого газа в полученной смеси.помогите пожалуйста.
Химия
смешали 3 л кислорода и 9 л азота.найдите объемную долю каждого газа в полученной смеси.помогите пожалуйста.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3л + 9л = 12л - всего 3/12 = 1/4 = 0,25 = 25 % - объёмная доля кислорода 9/12 = 3/4 = 0,75 = 75 % - объёмная доля азота (или 100 % - 25 % = 75 %) Ответ: 25 % - кислорода, 75 % - азота
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