помогите пожалуйста.смешали 3 л кислорода и 9 л азота.найдите долю каждого газа в полученной смеси.

Гость: Гость:

N2+O2=2NO 2NO будут весить 12 л =>3/12=25% объемная доля кислорода 9/12=75% объемная доля азота. Вообще формула объемной доли в смеси: Vрастворенного вещества/V самого раствора можно так по простому: 1) 3л + 9л = 12л- обьём полученой смеси 2) 12л- 100% 0,12л-1% 3л-X% x%= 3*1:0,12=25%-обьёмная доля кислорода 3) 100%- 25%= 75%-обьёмная доля азота