Сумма двух чисел равна 138 . Найдите эти числа , если 2/9 одного из них равны 80% другого 

Математика
Сумма двух чисел равна 138 . Найдите эти числа , если 2/9 одного из них равны 80% другого 
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Задано  х + у = 138  2/9*х=80/100*у  Решение  х=138-у подставляем во 2-ое ур-ие  2/9*(138-у)=0,8*у Умножим обе части на 9  276-2*у=7,2*у  9,2*у=276  у= 30  х = 138-30=108
Гость:
2/9х=0.8*(138-х) 2/9х=110.4-4/5х (2/9+4/5)х=110.4 х=110.4:46*45 х=108-одно число. 138-108=30-второе число. ОТВЕТ: 30 и 180
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