как разобрать слово сдёрнуть как часть речи
Русский язык
как разобрать слово сдёрнуть как часть речи
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I. сдернуть (что сделать?)- глаг. II. начальная форма - сдёрнуть; постоянные:совершенный вид, непереходный, 1 спяжение; III. это уже зависит от предложения (синтаксическая роль в предложении).
Гость:
сдёрнуть - глагол н.ф.-сдернуть; что сделать? сов.вид, перех.,невозвр.,1 спр. что сделать? сказуемое
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