Умоляю помогите Масса угля в железнодорожном вагоне 60 т. Самосвал может взять три десятые части  этого груза. Сколько рейсов надо сделать на самосвале, чтобы разгрузить 6 таких вагонов

Математика
Умоляю помогите Масса угля в железнодорожном вагоне 60 т. Самосвал может взять три десятые части  этого груза. Сколько рейсов надо сделать на самосвале, чтобы разгрузить 6 таких вагонов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 60*6=360 т - нужно разгрузить 2) 60*0.3=18 т - способен разгурзить за один рейс самосвал 3) 360:18=20 рейсов нужно совершить самосвалу овтет: 20 рейсов
Гость:
в 1 вагоне - 60 т угля, / - дробь: 3/10 = три десятых  1) 60*3/10 = 18 (т) -  угля может разгрузить самосвал за 1 рейс. 2) 60*6 = 360 (т) - угля в 6 вагонах. 3) 360/18 = 20 (р.) - нужно сделать на самосвале . Ответ: 20 рейсов надо сделать на самосвале, чтобы разгрузить 6 таких вагонов. 
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