Умоляю помогите Масса угля в железнодорожном вагоне 60 т. Самосвал может взять три десятые части  этого груза. Сколько рейсов надо сделать на самосвале, чтобы разгрузить 6 таких вагонов

1) 60*6=360 т - нужно разгрузить 2) 60*0.3=18 т - способен разгурзить за один рейс самосвал 3) 360:18=20 рейсов нужно совершить самосвалу овтет: 20 рейсов

Гость: Гость:

в 1 вагоне - 60 т угля, / - дробь: 3/10 = три десятых 1) 60*3/10 = 18 (т) - угля может разгрузить самосвал за 1 рейс. 2) 60*6 = 360 (т) - угля в 6 вагонах. 3) 360/18 = 20 (р.) - нужно сделать на самосвале . Ответ: 20 рейсов надо сделать на самосвале, чтобы разгрузить 6 таких вагонов.