Вероятность того, что стрелок при одном выстреле попадет в цель равна 0,8. Какова вероятность того, что стрелок первый раз промахнулся, а второй раз попадет в цель?
Алгебра
Вероятность того, что стрелок при одном выстреле попадет в цель равна 0,8. Какова вероятность того, что стрелок первый раз промахнулся, а второй раз попадет в цель?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
вероятность промаха равна 1=0.8=0.2 вероятность промаха первого выстрела и удачного попадания второго по правилу умножения равна 0.2*0.8=0.16
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