Вероятность того, что стрелок при одном выстреле попадет в цель равна 0,8. Какова вероятность того, что стрелок первый раз промахнулся, а второй раз попадет в цель?

Алгебра

Вероятность того, что стрелок при одном выстреле попадет в цель равна 0,8. Какова вероятность того, что стрелок первый раз промахнулся, а второй раз попадет в цель?

Автор: Гость