Вспомните, какие былички и предания были прочитанны вами в предыдущих классах.

Литература
Вспомните, какие былички и предания были прочитанны вами в предыдущих классах.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Быличка "Калевала", "Бежин луг" Тургенева(частично), "Вий" Гоголя
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