Расставить методом электронного баланса коэффициенты реакции, схема которой Cu + HNO3(разб) ---- больше Cu(NO3)2 + NO + H2O

Химия
Расставить методом электронного баланса коэффициенты реакции, схема которой Cu + HNO3(разб) ---- больше Cu(NO3)2 + NO + H2O
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3Cu + 8HNO3(разб) ----> 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O
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