мені потрібно твір-розповідь Після грози 4 КЛАС 6 РЕЧЕНЬ
Қазақ тiлi
мені потрібно твір-розповідь Після грози 4 КЛАС 6 РЕЧЕНЬ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сталося це з нами на відпочинку.Було літо і ми відпочивали з друзями у таборі.Вирушили ми по ягоди до лісу, а тут раптом дощ.Спочатку він тільки накапував, але потім розпочалася справжня буря з грозою.Ми швиденько сховалися у хатинці лісника і перечекали негоду.А коли гроза закінчилася і ми вийшли всі були у захваті від побаченного.Все навкруги сіяло чистотою.Вмиті дерева підняли свої гілки ще вище до неба.Птахи співали голосніше і веселіше ніж перед грозою.Повітря було чистим і свіжим.Природа раділа свіжості.Дуже гарно в лісі після грози.
Гость:
Весняна гроза.Після неї пробуджується вся земля всі квіти.
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