Напиши глаголы в прошедшем времени в мужском, женском и среднем роде. _____ Прыгает, ловит, говорит, сторожит, светит, играет, белеет, ходит, сидит, читает, вспоминает.
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Напиши глаголы в прошедшем времени в мужском, женском и среднем роде. _____ Прыгает, ловит, говорит, сторожит, светит, играет, белеет, ходит, сидит, читает, вспоминает.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
прыгал прыгала прыгало ловил ловила ловило говорил говорила говорило сторожил сторожила сторожило светил светила светило играл играла играло белел белела белело ходил ходила ходило сидел сидела сидело читал читала читало вспоминал вспоминала вспоминало
Гость:
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