Напиши глаголы в прошедшем времени в мужском, женском и среднем роде. _____ Прыгает, ловит, говорит, сторожит, светит, играет, белеет, ходит, сидит, читает, вспоминает.

Русский язык

Напиши глаголы в прошедшем времени в мужском, женском и среднем роде. _____ Прыгает, ловит, говорит, сторожит, светит, играет, белеет, ходит, сидит, читает, вспоминает.

Автор: Гость