скласты казку про прысливнык та його роль у мовленни! помогите плиз!!!!!!!!

Гость: Гость:

Жив Прислівник і не знав яким членом виступає у реченні . Спитати захотів у частин мови і пішов до Іменника. Питає : - Яким членом ти виступаєш у реченні ? - Головним підметом !!!- Гордо промовив той ,-А ти малий , знаєш хто ти ? - Не знаю - зітхнув Прислівник,- Бувай !!! Пішов до Дієслова і спитав те саме : - Привіт !!! Ти знаєш хто я ? - Знаю хто ти , мій родич Прислівник . Я розповім про тебе . Слухай : ти мій родич і незмінна частина мови і відповідаєш на питання як ? де ? коли ? звідки ? та інші подібні . І на кінець : ти другорядний член . З того часу ми знаємо цю частинку мови . Як її звуть ? ________ !!!