скласты казку про прысливнык та його роль у мовленни! помогите плиз!!!!!!!!

Қазақ тiлi
скласты казку про прысливнык та його роль у мовленни! помогите плиз!!!!!!!!
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
  Жив  Прислівник і  не  знав  яким  членом  виступає  у  реченні .    Спитати  захотів  у  частин мови і  пішов  до  Іменника. Питає :   - Яким  членом  ти виступаєш  у  реченні ?  - Головним  підметом !!!- Гордо промовив той ,-А ти  малий , знаєш хто  ти ?  - Не  знаю - зітхнув Прислівник,- Бувай !!!    Пішов  до Дієслова і   спитав  те  саме : - Привіт !!! Ти  знаєш  хто  я ? -  Знаю  хто  ти  ,  мій  родич Прислівник . Я  розповім  про  тебе . Слухай : ти мій  родич і  незмінна  частина  мови і  відповідаєш  на  питання  як ? де ? коли ? звідки ? та  інші подібні . І  на  кінець : ти  другорядний  член .   З   того  часу  ми  знаємо цю  частинку мови . Як  її  звуть ? ________ !!!
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