скласты казку про прысливнык та його роль у мовленни! помогите плиз!!!!!!!!
Қазақ тiлi
скласты казку про прысливнык та його роль у мовленни! помогите плиз!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жив Прислівник і не знав яким членом виступає у реченні . Спитати захотів у частин мови і пішов до Іменника. Питає : - Яким членом ти виступаєш у реченні ? - Головним підметом !!!- Гордо промовив той ,-А ти малий , знаєш хто ти ? - Не знаю - зітхнув Прислівник,- Бувай !!! Пішов до Дієслова і спитав те саме : - Привіт !!! Ти знаєш хто я ? - Знаю хто ти , мій родич Прислівник . Я розповім про тебе . Слухай : ти мій родич і незмінна частина мови і відповідаєш на питання як ? де ? коли ? звідки ? та інші подібні . І на кінець : ти другорядний член . З того часу ми знаємо цю частинку мови . Як її звуть ? ________ !!!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Пожалуйста решие, завтра сдать уже надо!! спасибо!! 1)В правильной четырехугольной пирамиде sabcd сторона основания abcd равна 4 а угол BFD равен 6...
Литература
Русский язык
Математика
есть ли на графике линейной зависимости у=-4х-3 точка с ординатой 1)-53,8; 2)-24,4; 3)200,1.Нужно само решение.Пожалуйста помогите.