як можна назвати Дон Кіхота????
Литература
як можна назвати Дон Кіхота????
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дон Кіхота можна назвати лицарем без страху і докору, тому щовін, не роздумуючи, готовий був захищати принижених і ображених, добро і справедливість,Володіючи чистим і щедрим серцем, Дон Кіхот ніколи не бажавсобі ні багатства, ні влади.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
есть ли на графике линейной зависимости у=-4х-3 точка с ординатой 1)-53,8; 2)-24,4; 3)200,1.Нужно само решение.Пожалуйста помогите.
Физика
Математика