як можна назвати Дон Кіхота????

Гость: Гость:

Дон Кіхота можна назвати лицарем без страху і докору, тому щовін, не роздумуючи, готовий був захищати принижених і ображених, добро і справедливість,Володіючи чистим і щедрим серцем, Дон Кіхот ніколи не бажавсобі ні багатства, ні влади.