От чего зависит направление силы, действующей на проводник с током, находящийся в магнитном поле?
Физика
От чего зависит направление силы, действующей на проводник с током, находящийся в магнитном поле?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правило правой руки Если проводник не пересекает силовых линий. Если рамка вращается - в ней возникает ток. Направление тока зависит от направления вращения КПД электрических выше и нет выхлопа. По разному - или постоянными магнитами, или за счет питающего тока. За счет энергии батареи, питающей рамку
Гость:
правило левой руки, нужно расположить 4 пальца руки так,чтобы оно совпадало с направлением тока, так что В входил препендикулярно в ладонь,и тогда отогнутый на 90 градусов больщой палец покажетсилу ампера!
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