От чего зависит направление силы, действующей на проводник с током, находящийся в магнитном поле?

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Правило правой руки Если проводник не пересекает силовых линий. Если рамка вращается - в ней возникает ток. Направление тока зависит от направления вращения КПД электрических выше и нет выхлопа. По разному - или постоянными магнитами, или за счет питающего тока. За счет энергии батареи, питающей рамку