От чего зависит направление силы, действующей на проводник с током, находящийся в магнитном поле?

Физика
От чего зависит направление силы, действующей на проводник с током, находящийся в магнитном поле?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правило правой руки Если проводник не пересекает силовых линий. Если рамка вращается - в ней возникает ток. Направление тока зависит от направления вращения КПД электрических выше и нет выхлопа. По разному - или постоянными магнитами, или за счет питающего тока. За счет энергии батареи, питающей рамку
Гость:
правило левой руки, нужно расположить 4 пальца руки так,чтобы оно совпадало с направлением тока, так что В входил препендикулярно в ладонь,и тогда отогнутый на 90 градусов больщой палец покажетсилу ампера!  
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решите уравнения: 5х+0,2=3(х-1,5); 2/9х-1,1/3(она целая одна третья) =х+3; 4 _____=12 2х+3   ___             х-1  
Ответить
Химия
Запишите уравнение реакций для осуществления таких перемен KNO3=O2=P2O5=H3PO4=K3PO4
Ответить
Қазақ тiлi
Підібрати прислівники, якими можна замінити вирази: Як кіт наплакав - Спить без задніх ніг - Повзе, як черепаха
Ответить
Математика
Найдите: 1) Периметр параллелограмма, если одна его сторона равна 3,7 см, а вторая - на 1,4 см больше 2) Сторону квадрата =, площадь которого равна...
Ответить
Геометрия
Основание пирамиды - прямоугольный треугольник с катетами 15 и 20 см. Высота пирамиды равна 16см и проходит через вершину прямого угла. Найдите пло...
Ответить